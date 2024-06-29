"الموسيقيين" ترحب بمقترح مصطفى كامل بزيادة فواتير علاج الأعضاء

رحب مجلس نقابة المهن الموسيقية بالإجماع بمقترح النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الذي طرحه مؤخرًا مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بزيادة فواتير (مخصص العلاج الشهري) لأعضاء الجمعية العممومية بنسبة 45 بالمائة من المبلغ السابق بزيادة 150 جنيهًا ليصبح المبلغ كاملًا 500 جنيه بدلًا من 350 لــ"روشتة العلاج "، و600 جنيه لــ"روشتة " الأمراض المزمنة.

وأكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار بشكل رسمي والتوجيه ببدء التنفيذ من 1 يوليو المقبل.