فريدة خليل تتوج ببرونزية بطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين بالإسكندرية

توجت فريدة خليل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للناشئين والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وحققت فريدة 1370 نقطة لتحرز المركز الثالث خلف فيكتوريا سازونوفا، والتي تشارك كلاعبة محايدة، والتي فازت بالذهبية محققة 1389 نقطة وجاءت إليزيفيتا سكوندياكوفا لاعبة محايدة أيضًا بالمركز الثاني برصيد 1379 نقطة.

وجاءت مواطنتها زينة عامر في المركز الخامس عشر من أصل 36 لاعبة في النهائي برصيد 1323 نقطة.

وتم استبعاد أميرة قنديل من استكمال المنافسات بعد وقوعها في خطأ فني خلال مسابقة الموانع واستكمالها للمسابقة دون العودة لتصحيح الخطأ من منطقة وقوعه، رغم مشاركتها في مسابقة السلاح.

وسينطلق الساعة 6.05 مساء نهائي منافسات الرجال بمسابقة السلاح، ثم الموانع ثم السباحة ثم الليزر رن، بمشاركة 36 لاعبًا، ويمثل مصر الرباعي معتز وائل، ومازن شعبان، ومصطفى أبو عامر، ومحمد شريف.

وسيتم توزيع الجوائز الساعة 8 وربع مساءً، للسيدات ثم الرجال ثم الفرق، ومن المقرر أن يشهد تسليم الميداليات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

يذكر أن مصر تمكنت من التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر بـ1241 نقطة، في أول أيام البطولة.

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث



عقد الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث اجتماعًا غير عادي لجمعيته العمومية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، على هامش استضافة مصر بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث، وبطولة إفريقيا للعبة على ملاعب الأكاديمية.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي بحضور ممثلي 16 دولة إفريقية، هي: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، مالي، جامبيا، غانا، أوغندا، السودان، نيجيريا، السنغال، توجو، بوروندي، موريشيوس، تشاد، النيجر، ومصر، بالإضافة إلى ليبيا التي حضرت الاجتماع كضيف.

حضر الاجتماع كل من: كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وتشايني يانج، سكرتير عام الاتحاد الدولي، وياسر حفني رئيس لجنة المدربين، وهايدي عادل، رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الإفريقي.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور ثلث الدول الأعضاء بعدما حضر 16 دولة من أصل 31 دولة أعضاء الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للخماسي الحديث، وهو الاجتماع الذي يشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.