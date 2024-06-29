عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب، وذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة، بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات، والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدًا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.



وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالى عدد (516918) طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (192596) طالبًا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان بمادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء) بإجمالى عدد (1646) طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) لإجمالى عدد (255) طالبًا وطالبة.