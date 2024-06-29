السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

رضا حجازي
رضا حجازي

توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب، وذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة.

 

وأكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة، بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات، والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

التربية والتعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات فى خامس أيام امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدًا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.


وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالى عدد (516918) طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (192596) طالبًا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان بمادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء) بإجمالى عدد (1646) طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) لإجمالى عدد (255) طالبًا وطالبة.

 

txt

أخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الثلاثة

 

الثانوية العامة صعوبة امتحان مادة الفيزياء أسئلة الاختيار من متعدد تأمين مقار لجان مدارس المتفوقين

مواد متعلقة

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

الأكثر قراءة

عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

عقب تعويض إمام عاشور.. متى يجوز التصالح ودفع الدية لتخفيف عقوبة المتهمين؟

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

بعد الحكم بحبسهما.. القصة الكاملة لأزمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" صاحبى "فيديوهات المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه