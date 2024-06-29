ياسر قنطوش يكشف لـ"الدستور" تفاصيل قضية شيرين الجديدة ضد شقيقها

شهد الوسط الفني أزمة جديدة للفنانة شيرين عبدالوهاب مع صناع أغنية "كل الحاجات" التي تم تسريبها على بعض المواقع دون الحصول على تصريح من المؤلف والملحن، ودون الإشارة لأسمائهم، ما يضمن حقوقهم المادية والأدبية، بالإضافة إلى الأزمة التي أشعلتها مع شقيقها واتهامه بسرقة جميع حسابتها عبر السوشيال ميديا.

وكشف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن حقيقة مقضاتها شقيقها محمد عبدالوهاب بسبب استيلائه على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها، في محاولة منه لسرقتها.

وتابع قنطوش في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "القضية التي تحدثت عنها شيرين والتي تقاضي فيها شقيقها هي القديمة والتي ما زالت جارية حتى الآن، ولم يحدث بها أي تطورات ونحن في انتظار قرار القضاء العادل فيها، ولم نتنازل عنها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وأضاف: "أما بالنسبة لقضية الشاعر والمؤلف في أغنية "كل الحاجات" لم تخبرنا شيرين حتى الآن برغبتها في مقاضاتهم بسب التشهير أو اتهامهم لها بتسريب الأغنية، وأي قرارات جديدة سيصدر المكتب بيانًا بشأنها".

مكالمة صوتية مسربة للفنان حسام حبيب، أثناء حديثه عن شيرين عبدالوهاب وعائلتها التي تريد الانتقام منها وسرقة أموالها، ورغبتهم المستمرة في السيطرة عليها، وهذه المكالمة تداولها روّاد السوشيال ميديا وهو ما أعاد قصة شيرين وحسام للترند من جديد، ليخرج شقيقها ويعلن مقاضاته، ما يضطر شيرين للخروج والرد على شقيقها وتكذبيه أيضًا.

الفنانة شيرين عبدالوهاب

وكتب محمد عبدالوهاب على الصور التي شارك الجمهور بها قائلًا: "أدي الشركة اللي هي بتقول عليها متعرفش حاجة عنها ولا إنها اشتغلت معاهم ولا إنها تعرف أني مضيت معاهم، الصورة على حسابها على إنستجرام وهي بتشكرهم على شغلهم معاها من ٢٠١٨".

وأضاف شقيق شيرين: "التحقيقات إن شاء الله هتثبت بالأدلة وبإظهار العقد صحة موقفي.. محمد الشاعر ده أشهد قدام ربنا إنه من أنضف الناس اللي هي اشتغلت معاهم وشهادتي فيه مجروحة وهو معروف مين وإبن مين.. من أكبر عائلات مصر وناس سمعتهم سبقاهم".