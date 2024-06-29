صلاح بيصار يرصد إتلاف أعمال محمود سعيد.. و"قانوش": سنرد فى بيان رسمى

كشف الناقد الفنان التشكيلي صلاح بيصار، عن تعرض أعمال الفنان محمود سعيد، والمزمع إقامة معرض لها بمجمع الفنون بالزمالك، إلى التلف.

صلاح بيصار يرصد إتلاف أعمال محمود سعيد

ففي منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكر "بيصار" وقائع تعرض لوحات الفنان محمود سعيد للتلف، قائلا: إلى من يهمه أمر تراث الإبداع المصرى والحفاظ عليه، العبث بأعمال الرائد محمود سعيد وإتلاف لوحاته مع معرضه بمجمع الفنون.

وتابع "بيصار": مطلوب إيقاف المعرض المزمع للرائد الكبير والتحقيق فورًا فيما حدث وتحت أيدينا كل الأوراق والصور.

وأوضح: سمعنا أنه جار حاليا الإعداد لمعرض يضم أعمال محمود سعيد "أيقونة التصوير فى القرن العشرين"، وسيقام بمجمع الفنون بالزمالك. وفى الحقيقة ما تم حاليا من إتلاف بعض أعمال الرائد الكبير والمزمع عرضها، يجعلنا نتساءل من فرط الحزن والأسى عما حدث، ولماذا وكيف يمكن استحداث براويز جديدة من جرائها أتلفت اللوحات، على الرغم من أن البرواز جزء من السيرة الذاتية للوحة، خاصة الأعمال التاريخية، والتى تمثل علامات فى حركة الإبداع، وفى نفس الوقت من وراء نزع بعض براويز أعمال الفنان الكبير؟ والواقع يؤكد أنها كانت ذات إطارات، وكيف نصل إلى حقيقة تلك اللوحات؟

وأضاف: تحت أيدينا كل المراسلات التى تمت بين إدارات قطاع الفنون التشكيلية، والتى تؤكد هذا التخريب الذى يفتقد الوعى بقيمة العمل الفنى، خاصة أعمال سعيد التى تتألق بمتاحفنا مع متحفه بالإسكندرية.

المذكرة الأولى من القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية موجهة للدكتورة رئيس الإدارة الفنية للمتاحف والمعارض تتضمن التالى باختصار: نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم ترميم جميع الأعمال المعارة وتجهيزها للعرض يوم الخميس الموافق 30 - 5 -2024.. وقدم السادة المرممون ملحوظة نصها: أولًا: نرجو التوجه للجهة المستعيرة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتلافى أخطاء العنصر البشرى، حيث التلف الناتج نتيجة إهمال بشرى.

ثانيًا: أشاروا بوجود عدد 8 لوحات تم تأطيرها بمعرفة إدارة مجمع الفنون، مما أحدث تلفيات يجب استرجاعها لأصلية العمل.

ثالثًا: اللوحات الآتية بقاعدة البيانات بالإدارة العامة للترميم لها براويز والملاحظ بالمعرض عدم وجود براويز مرفقة بصور: لوحة الطفل الأحمر زيت على توال متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ولوحة بدوية زيت على توال متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ولوحة ذهب النيل زيت على توال متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ولوحة موسيقى متجول زيت على خشب متحف الجزيرة.

المذكرة الثانية موجهة من الدكتورة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض إلى الدكتور رئيس قطاع الفنون التشكيلية تؤكد وتقر ما فى المذكرة الأولى وذلك من أجل الاطلاع والتوجيه.

ويتساءل "بيصار": وهنا يبدو سؤالنا الحائر بعد هذا العبث، ما هو الدافع وراء تأطير 8 لوحات بمعرفة إدارة مجمع الفنون، وهو ليس جهة مختصة، مما أتلف اللوحات، ومن الذى نزع البراويز للوحات الأربع والبرواز جزء مكمل للوحة، خاصة ما لها تاريخ، ولماذا تم هذا النزع ومن أدرانا بصحة اللوحة؟ ونحن نثير هذه التساؤلات لمدى حرصنا على أهمية تراث محمود سعيد، الذى يمثل جزءا مهما من الإبداع المصرى الحديث. وإلى من يهمه أمر الحفاظ على تراثنا التشكيلى: مطلوب وقف المعرض المزمع تنظيمه بمجمع الفنون والتحقيق أولا فيما حدث حرصا على فن محمود سعيد الذى يهمنا أولا وأخيرا.

وليد قانوش: سنرد في بيان رسمي

"الدستور" تواصلت مع رئيس قطاع الفنون التشكيلية، دكتور وليد قانوش، لمعرفة تعليقه على ما جاء في حديث الفنان صلاح بيصار، قال "قانوش" فى كلمات مقتضبة: سنرد على ما طرحه الفنان صلاح بيصار حول أعمال محمود سعيد في بيان رسمي.

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