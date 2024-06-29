السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية يرصد آخر التطورات الميدانية فى قطاع غزة

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بشكل مفاجئ في مدينة رفح، وخاصة في أماكن ادعت قبل ذلك أنها آمنة، وهذا أمر غريب ومفاجئ للنازحين.

وأضاف "أبو كويك"، خلال فقرة "جولة المراسلين" المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تجريف البنية التحتية بقطاع غزة، ويدمر مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى إحراق خيام النازحين وقصفهم وإجبارهم على النزوح مجددًا نحو المناطق الغربية من مدينة خان يونس.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية أكملت هذه المهمة، وتراجعت إلى منطقة حي تل السلطان، لكن المفاجأة هي عودة الآليات مرة أخرى إلى ذات المنطقة بعد عودة المواطنين لتفقد ممتلكاتهم، وأيضًا انتشال جثامين الشهداء، حيث تم إطلاق النار عليهم، الأمر الذي تسبب في سقوط 13 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

كما أن الزوارق الحربية هي الأخرى استهدفت منطقة العلم في غرب مدينة رفح، بالإضافة إلى المحافظات التي تعرضت لقصف إسرائيلي منذ ساعات الصباح.

ونوه إلى أن المحافظة الوسطى شهدت عدة غارات، آخرها قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم البريج، أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت المدفعية وطائرات الاستطلاع تجمعًا للمواطنين في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات، والذي أسفر عن إصابة 15 مواطنًا.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية قطاع غزة يوسف أبو كويك مدينة رفح جولة المراسلين

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