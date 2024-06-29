السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية ونظيره الصومالى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين

شكري يستقبل وزير
شكري يستقبل وزير خارجية الصومال

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى، وزير الخارجية، استقبل أحمد معلم فقى، وزير خارجية الصومال، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية/ الصومالية وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف الجوانب.

جانب من المباحثات 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المباحثات تناولت برامج التعاون القائمة بين البلدين فى مجالات التدريب والطيران الصحة والتعليم والثقافة، حيث أعرب الوزيران عن سعادتهما بقرب الإعلان عن افتتاح خط طيران مباشر بين البلدين فى شهر يوليو المقبل، وافتتاح فرع لبنك مصر فى الصومال.

من ناحية أخرى، كشف السفير أبوزيد أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمى فى منطقة القرن الإفريقى، حيث تبادل وزيرا خارجية البلدين التشاور والتنسيق بشأن أهم المستجدات فى هذا الشأن، وأكدا حرصهما على دعم الاستقرار والسلام وتجنب مصادر التوتر وزعزعة الاستقرار.

جانب من المباحثات 

وفى نهاية اللقاء، تم التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

الصومال وزير الخارجية مصر

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