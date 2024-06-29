ضبط سيدة حاولت خطف طفل في الغربية

نجحت مديرية أمن الغربية، فى ضبط سيدة حاولت خطف أحد الأطفال من داخل سوبر ماركت شهير بمدينة طنطا بعد نشر فيديو محاولة الخطف.



كان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد تداولوا فيديو لواقعة محاولة استدراج سيدة لطفل صغير أثناء وجوده مع والدته داخل سوبر ماركت شهير وتدخلت الأم لإنقاذ ابنها من الخطف في اللحظة الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ رسمي من والدة الطفل صاحب الواقعة وافادتها بموقع ارتكاب الواقعة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم تفريغ كاميرات مراقبة داخل سوبر ماركت وتحديد هوية السيدة التي حاولت اصطحاب الطفل خلسة إلى خارج سوبر ماركت.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.