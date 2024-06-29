السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

92 دولة منخرطة في حروب خارج الحدود.. الصراعات المسلحة تهدد العالم

جريدة الدستور

أصبحت حالة الصراعات حول العالم أكثر تدويلًا، وسط مشاركة 92 دولة فى صراع خارج حدودها، بحسب تقرير مؤشر السلام العالمى لعام 2024، وهو أكبر عدد للدول المتحاربة منذ إنشاء مؤشر السلام العالمى فى عام 2008.

وأظهر تقرير مؤشر السلام العالمي (GPI) لعام 2024 الصادر الشهر الجاري عن "معهد الاقتصاد والسلام" (IEP)، أن دول منطقة الشرق الأوسط هي الأقل استقرارًا بينما قارة أوروبا هي الأعلى في مؤشرات السلام، ومع هذا يشهد العالم حاليًا بحسب أرقام التقرير 56 صراعًا في وقت واحد ليكون بذلك أكبر عدد يسجله العالم للصراعات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

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92 دولة تشارك فى حروب خارج حدودها.. الشرق الأوسط "نقطة ملتهبة"

 

 

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