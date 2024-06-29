السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 700 طن مخلفات خلال حملات نظافة وتأهيل الطرق بقرى 5 مراكز في أسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات البلدية من قرى ومراكز المحافظة، فضلا عن تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتمهيد غير المرصوفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناة.


وأوضح اللواء عصام سعد، أم الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.


شنت الحملات بمراكز أسيوط وديروط والقوصية والبدارى وأبوتيج


وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الوحدات المحلية بمراكز أسيوط وديروط والقوصية وأبوتيج والبدارى قد نفذت عدة حملات للنظافة استهدفت رفع تجمعات المخلفات والقمامة وتم خلالها رفع 700 طن مخلفات بلدية صلبة.


كان محافظ أسيوط، قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات ورفع كفاءة الطرق بمراكز أسيوط وديروط

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