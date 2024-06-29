السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصوير فى أسوان.. التفاصيل الكاملة لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم

أحمد حاتم
أحمد حاتم

واصل صناع فيلم “قصر الباشا” تصوير أحداث العمل على قدم وساق، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم، سعيا منهم لإنهاء كافة مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة وعرضه بصيف ٢٠٢٤ الجاري.

ويصور المخرج محمد بكير مشاهد العمل بشكل شبه يومي، داخل اللوكيشن الخاص بالعمل في أسوان، والذي يجمع الفنان احمد حاتم والفنانة مايان السيد التي تعمل كعاملة في أحد الفنادق، بينما يظهر الفنان احمد فهيم بشخصية مدير قصر الباشا الذي يجسده الفنان أحمد حاتم، ويظهر الفنان صدقي صخر بشخصية يغلب عليا طابع الجد وبعض الشر ويدعى نجيب الدسوقي، ولم يتبقى لفريق العمل سوى أيام قليلة ليرفع المخرج شعار فركش.

 

فيلم قصر الباشا يضم عدد كبير من النجوم وهم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم،  ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير. 

 

يُذكر أن تعاون أحمد حاتم مع حسين فهمي هو التعاون الثاني بعد 12 عاما، منذ تعاونهما في فيلم “لمح البصر” عام 2012، والفيلم كان من بطولة منى هلا، هبه عبدالعزيز، هيثم سعيد، مجدي بدر، صبري عبدالمنعم، ميسرة، تأليف نبيل شعيب، إخراج يوسف هشام.

والفيلم يمثل عودة للمخرج محمد بكير إلي السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، وكان من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.

قصر الباشا أحمد حاتم المخرج محمد بكير محمد بكير صدقي صخر أحمد فهيم مايان السيد

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