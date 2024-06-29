ميسي وعيد ومابولولو يقودون هجوم الاتحاد السكندري أمام الداخلية

أعلن أحمد ساري المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمباراة الداخلية المقرر انطلاقها في الخامسة والنصف عصر اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..المهدي سليمان

خط الدفاع..هشام صلاح - سيف تقا – إسلام أبيوسليمة – كريم الديب

خط الوسط..فرانك الأن – مورو ساليفو – خالد الغندور – أحمد عادل ميسي

خط الهجوم..أحمد عيد – كريستوفاو مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل عمر صلاح وأحمد غنيم وعمرو صالح وشريف رضا وعبدالغني محمد وناصر ناصر ومازن أشرف وعمروي وبنجامين بواتينج.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 36 نقطة من تسعة انتصارات وتسعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

وتعد مواجهة الداخلية هى الأولى لأحمد ساري المدير الفني للاتحاد السكندري الذي تم تعيينه عقب استقالة طارق العشري بسبب سوء النتائج وتعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية.

ويحتل الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة من ثلاثة انتصارات وتسعة تعادلات و15 هزيمة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.

وجمع الداخلية ست نقاط من المباريات الأربع الأخيرة بالفوز على المقاولون وزد إف سي والهزيمة أمام سموحة والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده أحمد لطفي وصالح أحمد عفيفي ومعهم محمد الغزي حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.