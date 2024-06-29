السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أبوردينة": مساعى حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل

ابو ردينة
ابو ردينة

صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، مساء اليوم السبت، بأن مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي للشئون السياسية والأمنية "الكابينت"، على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف أبوردينة في بيان له اليوم، أن جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

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وقال أبوردينة إن مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأمريكي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمرًا في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

 

الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسئولية القرارات الإسرائيلية

وحمّل أبوردينة الإدارة الأمريكية مسئولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض، مشددًا على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستعمار والمستعمرين.

وطالب أبوردينة، مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، والذي يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

الرئاسة الفلسطينية الكابينت الضفة الغربية الوحدات الاستعمارية الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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