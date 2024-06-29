السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دوري نايل.. تعادل سلبي بين بلدية المحلة وإنبي في الشوط الأول

فريق انبي
فريق انبي

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة وإنبي المقامة باستاد السويس الجديد في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل بالتعادل السلبي بعد أداء متوسط من الفريقين. 

الأداء لم يكن على المستوى الذي يليق بأهمية المباراة خاصة من جانب بلدية المحلة الذي هاجم  في بداية الشوط الأول لكن الخطورة كانت من جانب انبي واتيحت له أكثر من فرصة وخلال ربع ساعة الأولى حصل إسلام مرزوق وعبد الرحمن سمانة لاعبي البلدية على انذارين وفي الدقيقة 14 تلقي أحمد نادر حواش كرة عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسه قوية وأبعدها أحمد حسين حارس بلدية المحلة ببراعة..وفي الدقيقة 17 سدد يوسف لبيب كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 24 أهدر محمد أميسي لاعب بلدية المحلة فرصلة هائلة عندما تلفي تمريرة أمامية خلف الدفاع وأنفرد بالحارس عبدالعزيز البلعوطي وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 34 أهدر محمد أميسي فرصة أخرى عندما انفرد بعبد العزيز البلعوطي وسدد كرة ضعيفة أبعدها البلعوطي إلى ركنية  ومرت الدقائق الأخيرة هادئة واحتسب الحكم حمادة القلاوي ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ بلدية المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد حسين في حراسة المرمى وهشام حافظ ونور الزموري وأحمد العش  والسيد عوض في الدفاع وإسلام مرزوق وبنجامين إينوك وماجد هاني في الوسط ومحمد أميسي وعبد الرحمن سمانة  وحسام أشرف.

وبدأ انبي الشوط الأول بتشكيل مكون من عبدالعزيز البلعوطي في حراسة المرمى وأحمد خليل كالوشا وأحمد صبيحة ومحمد حامد في الدفاع ومصطفى شكشك وأحمد العجوز ومحمد ناصر مودي ومصطفى دويدار في الوسط ومحمد حمدي وأحمد نادر حواش ويوسف لبيب في الهجوم.

دوري نايل بلدية المحلة انبى محمد أميسي عبدالعزيز البلعوطي

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