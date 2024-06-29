السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يستعرض صورًا للأمهات فى الحر أثناء انتظار أبنائهن أمام اللجان

جريدة الدستور

استعرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، صورا لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، وتحديدًا الأمهات وهن في انتظار أبنائهن الطلاب في الحر الشديد أثناء أدائهم امتحان مادة الفيزياء. 

ووجهت الإعلامية إيمان عزالدين التحية لأمهات الطلاب وهن أمام اللجان مترقبات لحظة خروج أبنائهن من لجان الامتحان، وكأنهن هن اللائى في اللجان، قائلة: "كل تحية وكل سلام لكل أم مصرية قاعدة وشايلة الهم.. هم ولادها، وقاعدة مستنياهم وتدعيلهم، وتاخد ولادها في حضنها أيّا كانت النتيجة بعد مابيخروجوا من الامتحان".   

الفيزياء بعبع الطلبة

وقالت الإعلامية منى عبدالغني إن موضوع مادة الفيزياء يتكرر كل عام مع طلاب الثانوية العامة، واصفةً إياها بـ"بعبع الطلبة"، مؤكدةً أنها مادة أساسية بالنسبة لتخصص طلاب العلمي.

الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي الثانوية العامة الطلاب الفيزياء

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