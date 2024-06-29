السبت 29 يونيو 2024
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"الحرية المصرى": مؤتمر الاستثمار يعكس قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

ممدوح محمد محمود
ممدوح محمد محمود

قال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى تستضيفه القاهرة اليوم، جاء فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل التحديات والصراعات الإقليمية والدولية التى انعكاسات خطيرة على الاقتصاديات الوطنية.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر بعد 100 يوم فقط من ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، يعكس حجم المصالح المشتركة بين الجانبين، ويمثل شهادة ثقة فى جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وحرص من جانب الاتحاد الاوروبى على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر.
وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى تضمنت رسائل عدة من بينها أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورًا إيجابيًا فى مختلف المجالات، وأن المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى، وللإجراءات والإصلاحات التى يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وقدرة مصر على تخطى التحديات الاقتصادية، والمضى قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

 

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وأكد محمود، أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة فى مصر، وبصفة خاصة فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح أن الطاقة النظيفة والمتجددة تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، كما تحرص دول الاتحاد الأوروبى على الاستثمار فى هذا النوع من الطاقة، وبصفة خاصة الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر فرصًا استثمارية كبيرة فى هذا القطاع الحيوى والمهم، باعتبار أن مصر مركز إقليمي لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء للدول الأوروبية.
واختتم أن وجود 1000 مؤسسة وشركة أوروبية فى القاهرة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم دليل قوى على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى.

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