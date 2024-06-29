السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم يوافق على فتح مدرستين رياضيتين جديدتين بالوادى الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على فتح مدرستين رياضيتين جديدتين بالوادي الجديد، خلال العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

جرى اختيار مدرستين بالمحافظة لتنفيذ المدارس الرياضية، وتم اختيار مدرسة أبوبكر الصديق بإدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة موط الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية، وسيتم قبول الطلاب بالصفين الأول والثاني الإعدادي بالمدرستين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد.

وكان وصفي حسن، مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، قد أعلن عن افتتاح مدرسة إعدادي ثانوي رياضي هذا العام 2025/2024، وذلك بمقر مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والمهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد.

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة أن افتتاح هذه المدرسة يعد نقلة نوعية في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للارتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بالوادي الجديد، بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المدرسة الرياضية الجديدة تعد نقلة نوعية تربوية رياضية بتعليم الخارجة، ما يسهم في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي، وإعداد أبطال بكافة الألعاب الرياضية قادرين على التمثيل القومي بالبطولات الدولية.

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