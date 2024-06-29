يورو 2024| لاعب منتخب بلجيكا يتعهد إيذاء مبابي.. والاتحاد البلجيكي يقدم اعتذار

في لافتة غير تنافسية، نشر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم فيديو تحفيذي قبل مباراة المنتخب ضد فرنسا في دور الـ 16 ببطولة يورو 2024 الحالية ضد كيليان مبابي قائد الديوك.

وجاء الفيديو للاعب منتخب بلجيكا ونادي إيفرتون الإنجليزي “أمادو أونانا”، وهو من سيتدخل على ساق مبابي? “ أونانا، أمادو أونانا”.

وقام بعدها الاتحاد البلجيكي من حذف الفيديو من على منصاته بعد هجوم كبير، وقدم اعتذار للمنتخب الفرنسي واللاعب.

🤨Oye، y esto de Onana diciendo que le va a dar a Mbappé en la tibia... ¿qué es? #Euro2024



El Bélgica-Francia viene calentito. Pero qué bueno que vuelva ya la Eurocopa 😍 pic.twitter.com/jAAr5ZZWzM — MARCA (@marca) June 29، 2024

كان منتخب فرنسا قد نجح في الحصول على بطاقة التأهل إلى منافسات الدور المقبل من يورو 2024، كوصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على منتخب النمسا بهدف دون رد، وتعادل في المباراة الثانية بالنتيجة السلبية مع منتخب هولندا، وحقق التعادل أيضًا ولكن إيجابي بهدف لكل فريق في المباراة الثالثة أمام بولندا.

فيما تأهل منتخب بلجيكا كوصيفًا أيضًا للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعدما خسر في المباراة الأولى أمام سلوفاكيا بهدف دون رد، وفاز بالمباراة الثانية على رومانيا بهدفين دون رد، وفي المباراة الثالثة تعادل سلبيًا أمام نظيره الأوكراني.