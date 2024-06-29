السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انقضاء مدة عقوبته.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب

حسن راتب
حسن راتب

انتهت أمس الجمعة الموافق ٢٨ يونيو، مدة العقوبة المحكوم بها على رجل الأعمال حسن راتب بالحبس ٣سنوات وتم الإفراج عنه.

 

وكشف مصدر أمني عن أنه يجرى الآن استيفاء جميع الأوراق الخاصة بقرار الإفراج عن  رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.

 

كانت محكمة النقض قد قضت في الطعن المقدم من المتهمين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، بحبس حسن راتب بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، كما قضت بالسجن 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر.

 

 

انتهت امس الجمعة الموافق ٢٨ يونيو مدة العقوبة مدة العقوبة المحكوم بها علي رجل الأعمال حسن راتب تم الإفراج عنه

مواد متعلقة

الإفراج عن سيارة الفنان عباس أبوالحسن بعد دهس سيدتين فى الشيخ زايد

الأكثر قراءة

عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

عقب تعويض إمام عاشور.. متى يجوز التصالح ودفع الدية لتخفيف عقوبة المتهمين؟

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

بعد الحكم بحبسهما.. القصة الكاملة لأزمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" صاحبى "فيديوهات المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه