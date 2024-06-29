بعد انقضاء مدة عقوبته.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب

انتهت أمس الجمعة الموافق ٢٨ يونيو، مدة العقوبة المحكوم بها على رجل الأعمال حسن راتب بالحبس ٣سنوات وتم الإفراج عنه.

وكشف مصدر أمني عن أنه يجرى الآن استيفاء جميع الأوراق الخاصة بقرار الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.

كانت محكمة النقض قد قضت في الطعن المقدم من المتهمين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، بحبس حسن راتب بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، كما قضت بالسجن 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر.