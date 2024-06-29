مؤسسة حياة كريمة تدعم شابًا رياديًا وتساعده على استكمال مشروعه

في بادرة إنسانية نبيلة تعكس روح التكافل الاجتماعي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن دعمها الكامل للشاب الريادي محمد طارق محمد عبدالرحيم من محافظة الغربية وصاحب مشروع عربة الشاي والقهوة المتنقلة، والذي واجه مؤخرا تحديات أدت إلى سحب عربته وتصدره قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استقباله اليوم في مؤسسة حياة كريمة بحضور أيمن مصطفى مقدم برنامج حياة كريمة في شهر رمضان الكريم.

وقامت المؤسسة بتقديم الدعم المالي اللازم للشاب محمد طارق محمد عبدالرحيم ليتمكن من استكمال مشروعه وتطويره، إيمانا منها بأهمية دعم الشباب الريادي وتمكينهم من تحقيق أحلامهم. كما ستوفر له المؤسسة الرعاية والتوجيه اللازمين لضمان نجاح مشروعه واستدامته.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم مؤسسة حياة كريمة بثينة مصطفى: "نحن في مؤسسة حياة كريمة نؤمن بأن الشباب هم قادة المستقبل، ونسعى دائما إلى دعمهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.. إن قصة الشاب محمد طارق هي قصة ملهمة عن الإصرار والعزيمة، ونحن فخورون بأن تكون جزءا من رحلته نحو النجاح".

وأضافت: "إن دعمنا للشاب محمد طارق ليس مجرد دعم مالي، بل هو استثمار في مستقبل هذا الشاب الواعد ومستقبل مجتمعنا ككل، نحن على ثقة بأن مشروعه سينجح وسيكون نموذجا يحتذى به للشباب الريادي في جميع أنحاء مصر."

من جانبه، أعرب الشاب محمد طارق عن امتنانه لمؤسسة حياة كريمة على دعمها السخي، مؤكدا أن هذا الدعم سيمكنه من تحقيق حلمه وتطوير مشروعه.

وقال: "أنا ممتن جدا لمؤسسة حياة كريمة على وقوفها بجانبي في هذه المحنة. إن دعمهم لي هو أكبر دليل على أن هناك من يهتم بأحلام الشباب ويسعى إلى تحقيقها.

وأضاف: "أعد مؤسسة حياة كريمة وكل من دعمني بأنني سأعمل بكل جهدي لتحقيق النجاح في مشروعي، وأن أكون عند حسن ظنهم بي."

جدير بالذكر أنه تم إشهار مؤسسة حياة كريمة في ٢٢ أكتوبر ۲۰۱۹ كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد ٩٠٢.

وتضم المؤسسة ما يزيد على ٤٥ متطوعا مصريا يعملون في مختلف المجالات.

وتمتلك المؤسسة ٢٧ مقرا في كل محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها منافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية.

كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في أبعد قرى مصر من خلال مقارها ومتطوعيها المنتشرين في كل المحافظات.