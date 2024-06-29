خلال 24 ساعة.. حياة كريمة تستجيب لحالة محمد صاحب عربة الطعام وتدعمه

تفاعلت مؤسسة حياة كريمة، مع حالة الشاب محمد، الذي انتشر فيديو له على السوشيال ميديا، وسحب العربة التي يسترزق منها، وخلال 24 ساعة، تمكنت من التوصل للشاب، ودعمه.

ونشر الإعلامي أيمن مصطفى، فيديو، لاستضافة صاحب العربة، في مقر حياة كريمة، مؤكدًا أنه تم دعم الشاب المحترم بمبلغ مادي وجار تنفيذ مكان قانوني مناسب ليه يسترزق منه.

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وقال أيمن: "بغض النظر عن تفاصيل الأحداث، نركز على الناس الجميلة، التي تسعى وتشقى لتكسب رزقها بالحلال، ومن يتعرض لمشكلة تؤثر على أكل عيشه، سنساعده".

كان أيمن نشر فيديو لواقعة سحب العربة، معلقا عليها: "سؤال بس للمسئولين بتوع الأحياء، محتاجين نعرف المواطن ده عمل إيه عشان يتسحب منه مصدر رزقة وأكل عيشة كده وإحنا في ظروف أصلا تخلي العدل يتعوج عشان يعرف يأكل ولاده.. محتاجين رد من المحترمين المسئولين عالواقعة دي، رجاء اللي يعرف الراجل ده يوصلني بيه".