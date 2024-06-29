محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المقاولون العرب بالقرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس مصطفى عبدالمقصود مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب على أرض المحافظة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ومشروعات الكباري وتذليل العقبات لنهو كافة الملاحظات لنهو تلك المشروعات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مطالبًا بتسريع وتيرة العمل وفقًا للخطة الزمنية للمشروعات مع تطبيق معايير الجودة فى التنفيذ.

استعراض نسب التنفيذ في المشروعات

جرى خلال اللقاء استعراض نسب التنفيذ في المشروعات التى يجرى تنفيذها (صرف صحي، مياه،...)، فضلًا عن مناقشة المعوقات ووضع حلول لها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.

كما تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط والذي يمر أعلى الترعة الابراهيمية وخطوط السكة الحديد بطول 1600 متر وعرض 16.7 متر وبتكلفة تتجاوز 450 مليون جنيه والأعمال الجارية للانتهاء منه تمهيدًا لنهو الأعمال وتسليم المشروع لتسهيل حركة النقل والانتقال.

وأعلن محافظ أسيوط، عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو المشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة ومنها توسعات محطة معالجة صرف صحي المشايعة بمركز الغنايم وذلك بطاقة 20/40 ألف م3/يوم بتكلفة تبلغ 254 مليون جنيه لخدمة قرى مركزى صدفا والغنايم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزى صدفا والغنايم ومشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي بأبوتيج "المرحلة الثانية" بطاقة 30 - 45 ألف م3/ يوم بتكلفة 330 مليون جنيه وذلك لخدمة 500 ألف نسمة من سكان لخدمة قرى مركز أبوتيج (باقور ونزلة باقور ودوينة والنخيلة.



يأتي هذا بالإضافة إلى التصرفات الزائدة عن استيعاب المحطة القائمة والتي تستوعب تصرفات (مدينة أبوتيج وقرى الزرابي وأبو خرص ودكران والبلايزة) ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالإضافة إلى استكمال مشروعات الصرف الصحي لمنطقتي "الصفا وعرب العوامر" الصناعيتين.



ووجه بسرعة نهو تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والاستفادة منها خاصة وإنها تضمن العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري وتدعيم الوحدات المحلية،مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو التقارير التي يتم رفعها من قبل الجهات المعنية.