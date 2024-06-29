السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة مطروح": رفع حالة الاستعداد القصوى خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، رفع حالة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة بمطروح، وجميع مستشفيات ومراكز ووحدات محافظة مطروح استعدادًا للاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو. 

 

_توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه جرى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض، لاستقبال أى حالات مرضية بأقسام الطوارئ.

 

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية. 

 

_درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية

 

وأشار "سالم" إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها. 

 

_فريق طوارئ متنقل

وأكد أنه تم توفير فريق طوارئ متنقل بجميع الإدارات الصحية بمطروح لتقديم الخدمة الطبية لأهالينا كبار السن فوق سن ٦٥ عاما، وأيضا ذوي الهمم عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لهم عند الحاجة، مؤكدا استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، للتأكد من انتظام سير العمل، مشيرا إلى توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية. 

وكيل صحة مطروح مديرية الصحة بمطروح ذكرى ثورة 30 يونيو مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى

مواد متعلقة

وكيل تعليم مطروح يناقش سبل التعاون لانطلاق بمبادرة "زدني..علما" بالمساجد

"صحة مطروح": 33 مصابًا بحادث الأتوبيس السياحى غادروا المستشفيات

تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحانى الفيزياء والتاريخ

ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة لـ 62

استمرار إغلاق شواطئ البحر المفتوح فى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

تعليم مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

قبل الامتحان.. طالبات الثانوية بمطروح توزعن مياه "صدقة" على أرواح شهداء غزة

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

إليسا تكشف حقيقة زواجها

أحمد القندوسى يرفض تجديد الإعارة ولجنة التخطيط تتمسك بعودته للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه