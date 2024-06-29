"صحة مطروح": رفع حالة الاستعداد القصوى خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، رفع حالة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة بمطروح، وجميع مستشفيات ومراكز ووحدات محافظة مطروح استعدادًا للاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

_توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه جرى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض، لاستقبال أى حالات مرضية بأقسام الطوارئ.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

_درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية

وأشار "سالم" إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

_فريق طوارئ متنقل

وأكد أنه تم توفير فريق طوارئ متنقل بجميع الإدارات الصحية بمطروح لتقديم الخدمة الطبية لأهالينا كبار السن فوق سن ٦٥ عاما، وأيضا ذوي الهمم عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لهم عند الحاجة، مؤكدا استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، للتأكد من انتظام سير العمل، مشيرا إلى توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.