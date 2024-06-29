السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حافظنا عليها.. الجيزة تنفى قطع الأشجار من حديقة المبدعين بالعجوزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

نفت محافظة الجيزة ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق بقطع الأشجار بحديقة المبدعين، الكائنة بشارع فوزي رماح بحي العجوزة، واستخدام صور غير دقيقة بقصد إثارة الرأي العام. 

وأوضحت محافظة الجيزة أن حديقة المبدعين تعد إحدى الحدائق الهامة التي حرصت المحافظة على الحفاظ على ما تضمه من أشجار ومسطحات خضراء، وقد تم توجيه هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة الحديقة دون المساس بأي شجرة، ورعاية وصيانة المسطحات الخضراء بشكل دوري لتعكس مظهرًا حضاريًا. 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تلاحظ استغلال بعض المخالفين الأسوار المنخفضة للحديقة والدخول إليها خلسة، الأمر الذي دعا إلى رفع كفاءة الأسوار وتدعيم ارتفاعها لإحكام السيطرة على عملية الدخول والخروج إلى الحديقة، مع عدم الاقتراب أو قطع أو المساس بأي شجرة بالحديقة. 

وتؤكد محافظة الجيزة حرصها على الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء، وتعمل بالتنسيق مع بعض المكاتب الاستشارية على دراسة رفع كفاءة الحديقة بما بتناسب مع خطة الدولة نحو تطوير كافة الحدائق بنطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار، نجحت المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجّه رؤساء أحياء «الوراق، إمبابة» بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لرفع كفاءة النظافة بعدد من المواقع التي تم رصد احتياجها لتدعيم جهود النظافة بها استجابة لشكوى المواطنين.

وتوجهت فرق النظافة التابعة للهيئة وأحياء الوراق وإمبابة، كل بنطاقه، للمواقع محل الشكوى، وهى: «نفق الفيلا وسلم آخر سهم بحى الوراق»، «أرض عزيز عزت بحى إمبابة»، حيث تم رفع المخلفات من خلال مجموعات العمل وازالة حوش لفرز القمامة.

كما وجّه المحافظ مسئولى حى الهرم بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين المتضررين من مخالفات لفرن عيش مقام بعقار سكنى دون ترخيص بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة كعابيش، ومقهى مخالف بشارع المنشية بمنطقة الطوابق لتضرر المواطنين.
 

 

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