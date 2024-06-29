كاتب صحفى: فى حالة ثبوت عدم الإجابة عن سؤال من الطلاب توزع درجته

قال الكاتب الصحفي محمود طه، إن امتحان الفيزياء اليوم للثانوية العامة، كان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من المتعدد وسؤالان مقالي، مؤكدًا أنه كانت هناك شكاوى من صعوبة بعض جزئيات الامتحان وشكاوى جماعية وليست شكاوى من عدد محدود من الطلبة، وكانت هناك دموع وانهيار من بعض الطلاب على صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة.

وأضاف طه، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أنه بالنسبة لصعوبة الامتحان فإن الوزارة تقوم بتشكيل لجنة لمراجعة نموذج الإجابة ونموذج الأسئلة وفي حالة تبوث أي شكاوى جماعية من الامتحان يتم تعديل نموذج الإجابة، الذي يتم التصحيح بناء عليه، مشيرًا إلى أنه من المفروض أن وزارة التربية والتعليم تنتظر التصحيح الإلكتروني لامتحان الفيزياء، لأن هذا التصحيح يفرز مستوى صعوبة كل سؤال، ولو بالفعل ثبت أن هناك سؤالا لم تتم الإجابة عليه من طلاب الثانوية العامة في هذه الحالة من المفروض يتم إلغاء درجة السؤال وتوزيع هذه الدرجة على باقي أسئلة الامتحان.

وأوضح، أن الـ46 سؤالا في مادة الفيزياء هي اختيار من متعدد وهي الـ"mcq"، وهذه هي نوعية الأسئة التي يقوم عليها نظام التقييم في الثانوية العامة، والأسئلة ليست سهلة بالشكل الذي من الممكن أن نقول إن الاختيار على الطريقة المصرية "حادي بادي"، لكن التقييم في الثانوية العامة مختلف والأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، وبالتالي فإن الأسئلة تكون بحاحة إلى تفكير قبل الإجابة عنها.