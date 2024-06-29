السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهال عنبر لـ"الدستور": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من "غمة"

نهال عنبر
نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر إنها كانت في الشارع منذ بداية يوم 30 يونيو ومن قبلها، حيث قررت أن تشجع الناس على النزول والوقوف في وجه الطغيان، في محاولة منها لاستغلال جميع المنصات الخاصة بها لتشجيع الناس لإزاحة هذه الغمة عن مصر.

وأضافت "عنبر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شعرت بسعادة كبيرة جدًا لتجاوب المصريين وفهمهم المرحلة الصعبة التي كنّا نعيش فيها، فكنّا نعيش في غُمة، مصر كانت تسير لطريق الظلام، أزاحها الله عن مصر والمصريين بفضل وعي الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد الجيش المصري آنذاك".

عنبر الفنانة نهال عنبر نهال عنبر ثورة يونيو 30 يونيو

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