إعلامية تشجع على الكشف المبكر عن الأورام: فقدت أمى وأبويا بسبب السرطان

حثت الإعلامية إيمان عز الدين، السيدات على التفاعل مع مبادرة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للسيدات.

وقالت إيمان، خلال رسالة للجمهور على الهواء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "فقدت أمي وأبويا بسبب السرطان، لكن دلوقتي فيه كشف مبكر، أعرف ناس اتعالجت، لأنها اكتشفت المرض مبكرًا".

وأضافت: "لا يوجد سبب محدد نعرفه وراء الإصابة بالسرطان، الحل هو الكشف المبكر، ربنا هيحاسبنا لو قدامنا الحل ومعملنهوش، صحتنا أمانة لازم ناخد بالنا منها".

ولفتت إلى أن المبادرة برعاية وزارة التضامن وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن الاهتمام بصحة المصريين إحدى ركائز التنمية.

وختمت: "الاهتمام بصحة المصريين ملف له علاقة بالأمن القومي، ومش هنقدر ننمي وطن، وصحتنا بعافية".

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