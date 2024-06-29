السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية شاملة للكشف على أهالى مدينة الداخلة (صور)

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس تحالف جامعات إقليم أسيوط، قافلة طبية شاملة التخصصات، بالاشتراك مع كلية الطب جامعة الوادى الجديد؛ للكشف مجانًا على أهالي مدينة الداخلة بالوادى الجديد.


يأتي ذلك فى إطار الأهداف الاستراتيجية والخطوات التنفيذية لتحالف إقليم أسيوط؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة من مقومات جامعات إقليم أسيوط، وتبادل الخبرات والموارد البشرية، وتعظيم الخدمات التي يقدمها للإقليم.


إطلاق قوافل مشتركة لدعم الخدمات الصحية بالإقليم


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن التحالف يضم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية الموجودة داخل إقليم أسيوط وجامعة الوادي الجديد، ويهدف إلى خلق كيان متكامل من جامعات إقليم أسيوط، وربطها معا لخدمة المجتمع، بهدف تحقيق أقصى استفادة من مقومات تلك الجامعات لخدمة الإقليم.


وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن القافلة الطبية يشارك فيها نخبة من الأساتذة المتميزين في كافة التخصصات من كلية الطب، ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط؛ وكلية الطب جامعة الوادى الجديد وذلك لإجراء الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان، على أهالى مدينة الداخلة بالوادى الجديد.


وأكد الاستمرار فى إطلاق القوافل التنموية الشاملة، وتسخير كل إمكانات جامعة أسيوط وكوادرها البشرية؛ للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية، والعلاجية مجانًا؛ للمناطق الأكثر احتياجًا، وسد العجز فى التخصصات الطبية؛ انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع المحيط؛ لخدمة الفئات الأكثر احتياجا من مختلف محافظات الصعيد.


تأتى القافلة الطبية المشتركة، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالجامعة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور خالد فارس القائم بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.


ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعليم؛ إلى أن القافلة قامت بفحص ما يقرب من (211)  حالة من الأهالى داخل مستشفى الداخلة العام بالوادى الجديد  في تخصصات: ( جهاز هضمي - باطنة -نساء وتوليد- عظام - أعصاب -أنف وأذن - مسالك بولية- جراحة عامة- جراحة أورام- قلب  وصدر-رمد- أطفال)، وتم صرف العلاج اللازم لكل حالة؛ حسب التشخيص، وشارك فيها (23) طبيبًا بشريًا من: كلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، وكلية الطب جامعة الوادى الجديد.


 

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جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط رئيس تحالف جامعات إقليم أسيوط قافلة طبية شاملة التخصصات كلية الطب جامعة الوادى الجديد للكشف مجانا على أهالي مدينة الداخلة بالوادى الجديد

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