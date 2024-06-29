وزير التموين يصدر قرارا جديدا بشأن المخابز

أصدر وزير التموين والتجارة والداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا جديدا بشأن تكلفة الخبز تنفرد "الدستور" بنشره ينص على أن تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك المخابز التي تنتج خبز (ماو - طري - ملدن مجر) وتعمل بوقود (السولار) لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.

وتحدد شركة البطاقات الذكية (سمارت) إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز بالنسبة للمخابز التي تعمل بوقود (الغاز الطبيعي) يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز وفقا للجدول بعالية، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية وماكينة صرف الخبز بكل مخبز تمويني.

تسدد المخابز التي تعمل بوقود (الغاز) بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز على رقم حساب الهيئة العامة للسلع التموينية بفروع بنك مصر على مدفوعة (سداد تكلفة التصنيع) على حساب رقم (1320005000000052)، أو من خلال منظومة (ضامن للمدفوعات الإلكترونية) من خط ماكينة الصرف بالمخبز يوميًا وبحد أقصى أسبوع من تاريخ المديونية.

تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية قيمة تأمينات عمال المخابز لخصمًا من تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية بواقع (10.95) جنيه للجوال زنة 100 كجم، وإجراء التسويات الدورية مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المادة الثانية

تكلفة تصنيع الخبز بالنسبة للمخابز الجيش والشرطة والأغراض الأخرى التي تقوم بإنتاج الخبز وبيعه للمواطنين بموجب البطاقات.

الفروق تصنيع الخبز المخابز الجيش والشرطة والأغراض الأخرى، وفقا للمادة الثانية بالتسوية مع مخابز القطاع العام والخاص بالنسبة لكافة المخابز التابعة للجيش أو الشرطة أو الأغراض الأخرى التي تعمل بمقيد (السولار / الغاز) وفقا للحد بعالية.

قرار التموين بشأن تكلفة الخبز

قرار التموين بشأن تكلفة الخبز

قرار التموين بشأن تكلفة الخبز