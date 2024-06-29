حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان الشاب نور النبوي، خاصة أنه يجهز خلال الفترة الحالية لأكثر من عمل على الصعيد الدرامي والسينمائي لعرضهم خلال الفترة المقبلة.

نشاط فني مكثف.. نور النبوي بين "الريمونتادا" و"6 شهور"

وينشغل نور النبوي حاليا، بالتجهيزات الخاصة للجزء الثاني من فيلم "الحريفة" الذي ينطلق تحت عنوان "الريمونتادا" بقيادة المخرج رؤوف السيد، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا كبيرًا وأصبح ضمن قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

تفاصيل فيلم الحريفة 2.. الريمونتادا

وتدور أحداث فيلم الحريفة، حول شاب يدعى "ماجد" ويجسد دوره نور النبوي، والذي تجبره الظروف على ترك حياته التي اعتاد عليها، والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

فيلم الحريفة 2.. الريمونتادا يشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك، ومغني المهرجانات كزبرة، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج رؤوف السيد.

نور النبوي يستعد لتصوير أحداث مسلسل "6 شهور" لعرضه على منصة WATCH IT

وعلى الصعيد الدرامي، يستعد نور النبوى، لتصوير مشاهد مسلسله الجديد «6 شهور»، بمشاركة الفنانة نور إيهاب، وبقيادة المخرج مصطفى سولى، فى أولى تجاربه الإخراجية الدرامية، تمهيدًا لعرض العمل فى موسم الصيف على منصة «WATCH IT» الرقمية.

ويعد مسلسل «6 شهور» البطولة المطلقة الأولى للفنان نور النبوى، وبالتالى هو امتداد لنهج «WATCH IT» فى منح فرصة للفنانين الشباب، كما أنه امتداد لسلسلة الأعمال الناجحة التى تقدمها المنصة بشكل حصرى للجمهور.

مسلسل 6 شهور، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي لايت، ومن بطولة نور النبوي ونور إيهاب في ثانى تعاون لهما بعد فيلم الحريفة، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإنتاج شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مصطفى سولى.