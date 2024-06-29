رئيس الحركة الوطنية للحكومة الجديدة: يجب العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية

طالب اللواء رءوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الحكومة الجديدة مضاعفة جهدها لتنفيذ التكليفات التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وكذلك بناء الإنسان المصري الذي جاء على أولويات التكليف الرئاسي الجديد.

فرض رقابة على الأسواق بما يحمي المواطن من غلاء الأسعار

وقال اللواء رءوف، في تصريح لـ"الدستور"، إنه لا أحد ينكر الجهد الذي قامت به الحكومة طوال المرحلة الماضية في ظل تحديات صعبة وتقلبات إقليمية ودولية شديدة الحرج والحساسية الأمر الذي أثر سلبًا على اقتصاديات كل دول المنطقة ولكن الحكومة مارست دورها بمنتهي الحيادية والحرفية بما حافظ علي أمن واستقرار مصر الأمر الذي يستدعي منا توجيه الشكر علي مجهوداتها السابقة.

كما طالب الحكومة الجديدة بضرورة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة على الأسواق بما يحمي المواطن من غلاء الأسعار.

⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية

وسبق أن أكد مصدر حكومى مطلع الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولي أجرى أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، ⁠موضحًا أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار.