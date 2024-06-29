السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الحركة الوطنية للحكومة الجديدة: يجب العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد

طالب اللواء رءوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الحكومة الجديدة مضاعفة جهدها لتنفيذ التكليفات التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وكذلك بناء الإنسان المصري الذي جاء على أولويات التكليف الرئاسي الجديد.

 

فرض رقابة على الأسواق بما يحمي المواطن من غلاء الأسعار 

وقال اللواء رءوف، في تصريح لـ"الدستور"، إنه لا أحد ينكر الجهد الذي قامت به الحكومة طوال المرحلة الماضية في ظل تحديات صعبة وتقلبات إقليمية ودولية شديدة الحرج والحساسية الأمر الذي أثر سلبًا على اقتصاديات كل دول المنطقة ولكن الحكومة مارست دورها بمنتهي الحيادية والحرفية بما حافظ علي أمن واستقرار مصر الأمر الذي يستدعي منا توجيه الشكر علي مجهوداتها السابقة.

كما طالب الحكومة الجديدة بضرورة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة على الأسواق بما يحمي المواطن من غلاء الأسعار.

 

⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية

وسبق أن أكد مصدر حكومى مطلع الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولي أجرى أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، ⁠موضحًا أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة  معايير الاختيار.

الحكومة الجديدة الأمن القومي الإنسان المصري الأوضاع الإقتصادية الاصلاح الاقتصادي الاستثمارات الخارجية غلاء الأسعار

مواد متعلقة

رئيس حزب "المصريين" يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ رؤية مصر 2030

رئيس حزب الحرية: الحكومة الجديدة عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار ومحاربة التضخم

رئيس حزب الإصلاح والنهضة للحكومة الجديدة: نحتاج لحلول ابتكارية وفعالة وناجزة

مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: ثورة 30 يونيو جسدت إرادة المصريين ودشنت الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

إليسا تكشف حقيقة زواجها

أحمد القندوسى يرفض تجديد الإعارة ولجنة التخطيط تتمسك بعودته للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه