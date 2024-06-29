منتخب مصر للناشئين يخسر أمام أستراليا فى بطولة العالم لكرة السلة

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة لكرة السلة أولى مبارياته في بطولة العالم التي تستضيفها تركيا خلال الفترة من 19 يونيه الجاري حتى 7 يوليو المقبل أمام منتخب أستراليا بنتيجة 82 - 85 .

تقدم منتخب مصر في بداية الفترة الأولى بنتيجة 9- 5 وأنهاها 14 -13 وفي الفترة الثانية تعادل الفريقان 17 -17 في الدقيقة الثالثة، ثم تقدم منتخل أستراليا 24 – 21 في الدقيقة السادسة وأنهى منتخب أستراليا الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 41 – 29 .

في الفترة الثالثة زاد الفارق لصالح المنتخب الأسترالي ووصل إلى 20 نقطة 51 – 31، ثم 56 – 36 و62 – 42 وتقلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الفترة الرابعة إلى عشر نقاط 68 – 58 ثم إلى خمس نقاط 81 – 76 قبل النهاية بـ90 ثانية، لكن المباراة انتهت بفوز منتخب أستراليا 85- 82.

يشارك في بطولة العالم 16 منتخبا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات ضمت الأولى منتخبات إسبانيا وليتوانيا وبورتوريكو والفلبين وضمت المجموعة الثانية منتخبات أمريكا وفرنسا والصين وغينيا.

ويوجد في المجموعة الثالثة منتخبات إيطاليا وتركيا والأرجنتين ونيوزيلندا وضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر وألمانيا وكندا وأستراليا.

ويتكون الجهاز الفني لمنتحب مصر للناشئين من عمرو أبوالخير مديرا فنيا ومحمد إيهاب محسن مدير المنتخب ومحمد أبوفريخة مدربًا عامًا وهيثم كامل مدربًا وعلاء لطفي محلل أداء ووليد عبد الوهاب للعلاج الطبيعي ووليد نجيب مديرًا إداريًا، ويرأس البعثة حمدي المناعي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وتضم قائمة منتخب الناشئين في بطولة العالم 14 لاعبًا، هم: محمد وائل ويوسف الحلواني ونور هادي الصاوي ورامي مجدي وأمير مجدي وأنس محمد عبد المطلب وأحمد فادي وعلي عسران وعمر موفق وبلال صهيب وعمر عصام ويوسف أحمد وزين الدين أدهم ومهاب رفعت.