السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن غنيم يوضح دلالات اهتمام الاتحاد الأوروبى بالاستثمار بمصر

الدكتور أيمن غنيم
الدكتور أيمن غنيم خلال مداخلته عبر إكسترا نيوز

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إننا نشهد شراكة استراتيجية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي بثقلها الاقتصادي وبين مصر كدولة كبرى في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لها علاقات متميزة سواء سياسية أو اقتصادية مع كل دول العالم، حيث تسعى لتعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

كما لها علاقات متميزة مع دول "البريكس"، وأبرزها روسيا والصين، وهذا يعكس مكانة مصر الدولية، كدولة كبري جيدة في جذب الاستثمارات إليها.

ويعتبر مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، من المؤتمرات المهمة، حيث يهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وبحضور العديد من الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الأوروبية العملاقة والتي لها وزنها في السوق العالمية.

وأشار "غنيم"، إلى أن المؤتمر ركز بشكل كبير على مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، ومشاريع الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، فضلًا عن تطوير التعليم وتطوير القطاع الصحي.

أيمن غنيم الاتحاد الأوروبي الدكتور أيمن غنيم اكسترا نيوز الشرق الأوسط والقارة الأفريقية

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