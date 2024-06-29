مدير المراكز الروسية بمصر: نستعد لقمة "البريكس" بحضور الرئيس السيسى أكتوبر المقبل

قال مراد جاتين، مدير المراكز الروسية في مصر، إن روسيا تستعد لحدث كبير وهو قمة "البريكس 2024" بشهر أكتوبر المقبل، والتي سيشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة قازان، مشيرًا إلى أن روسيا تنظم الكثير من اللقاءات استعدادا لهذه القمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الروسي بـالإسكندرية، بحضور أرسيني ماتيوشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وعدد من الشباب المشاركين في مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بروسيا مارس الماضي.



وأضاف "جاتين" أن البيوت الروسية في مصر تبذل الكثير من الجهود لتكثيف الأنشطة وتوطيد العلاقات بين البلدين، والتبادل الشبابي والتعاون المشترك، مؤكدًا أن العلاقات القوية بين البلدين ليست بين الرئيسين "السيسي وفلاديمير بوتين" فقط، بل العلاقات بين الشعبين وطيدة وعميقة.

وتحدث مدير المراكز الروسية في مصر، عن مشاركة الشباب المصري في مهرجان الشباب العالمي حيث زار 149 شابا مصريا من مجالات مختلفة والمهرجان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأوضح أنه يتم الآن الاستعداد لمشروع "الجيل الجديد" في نسخته هذا العام، حيث تم فتح باب المشاركة للشباب المصري في هذا المشروع من سن 14 عامًا حتى 40 عامًا، حيث يضم هذا المشروع الشباب من المجالات المختلفة، والذي يهدف إلى تبادل الثقافات والخبرات والتعارف بين الشباب المصري والروسي.

وأوضح أن مشروع "الجيل الجديد" شارك به العام الماضي 33 شابا مصريا، لافتًا إلى أن هناك العديد من الزيارات للشباب والمتخصصين في كل المجالات لروسيا للتعاون والتبادل الثقافي والعلمي، حيث إنه زار في مايو الماضي مجموعتين من الخبراء المصريين في تعليم اللغة الروسية، وفي آخر يونيو الماضي زار مجموعة متخصصة في مجالات الطاقة بعض المدن التي بها تخصصات في الطاقة للتعرف على الخبرات الروسية، كما سيتم بداية سبتمبر القادم زيارة متخصصين مصريين في مجال السكة الحديد لروسيا للتعاون مع الخبراء الروس في هذا المجال، فضلا عن زيارة لمجموعتين من المتخصصين في العلوم الاجتماعية في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وذلك قبل قمة "البريكس".

وأكد أن هناك تعاونا كبيرا في كل المجالات بين مصر وروسيا، وعلى رأسها الطاقة والرياضة والتعليم، حيث يتم دراسة التعاون في إعداد الكوادر في التعليم الفني، فضلا عن فتح فروع للجامعات الروسية في مصر، كما نعمل على التعاون بجامعة برج العرب التكنولوجية لفتح فروح للتخصصات وإعداد كوادر لمحطة الضبعة النووية.

خلال اللقاء تحدث عدد من الشباب المشاركين في مهرجان الشباب العالمي في سوتشي عن تجربتهم في تمثيل مصر في المهرجان الذي شارك به ما يقرب من 20 ألف مشارك من دول العالم.