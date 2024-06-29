في ذكرى 30 يونيو.. كيف استطاعت مصر تحقيق قفزة في ملف البنية التحتية؟

عشر سنوات مرت على حكم الرئيس السيسي لمصر، شهدت هذه السنوات طفرات غير مسبوقة في عدد من الملفات التي جاءت على رأس أولويات الرئيس ولعل من بينها ملف البنية التحتية، وما حققته مصر من إنجازات في هذا الملف لا يخفى على أحد، واليوم ونحن نستعيد معًا ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو والتي بدأ معها الرئيس السيسي رحلته في حكم مصر، نستعرض معكم خلال السطور التالية أبرز الإنجازات في ملف البنية التحتية التي قامت بها الحكومة ونفذتها جميعها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تحقيق إنجازات بملفات البنية التحتية

عندما تولى الرئيس السيسي الحكم كانت هناك عدد من المناطق التي تعاني من الإهمال الشديد، وأزمة الطرق والمواصلات كانت على أشدها وبتوجيهات الرئيس السيسي المباشرة تم العمل على حل هذه الأزمات بصورة مباشرة ومستمرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، حيث أنفقت الدولة المصرية أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على مشاريع البنية التحتية في مختلف قطاعات الدولة.

ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية

هذه الجهود كانت سببًا واضحًا ومباشرًا في تقدم مصر بترتيب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 والذي احتلت مصر فيه المركز الـ52 بحيث تقدمت عن العام السابق له أربعة مراكز كاملة، ومن هذه المشروعات ما يتعلق بالغاز والطاقة والكهرباء.

توسعات قناة السويس

قناة السويس يمر منها قرابة 12% من حجم التجارة العالمية، ونظرًا لأهميتها الكبيرة وجهت الدولة أنظارها لها وعملت على إحداث توسيعات بها ووجهت النظر إليها بالمزيد من الاهتمام الذي يصب في النهاية بمصلحة مصر، وزيادة حجم التجارة العالمية التي تمر بها وتحسين جودة خدماتها.

مشروعات عملت مصر على تنفيذها

طريق الجلالة، يعتبر أحد أهم المشروعات التي عملت مصر على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، هذا الطريق يبلغ طوله 82 كم وتكلف 4.5 مليار جنيه.

طريق القاهرة – السويس والذي كلف الدولة 1.2 مليار جنيه، وغيره قامت الدولة بإنشاء الكثير من الطرق المزدوجة ومنها طريق طنطا، السنطة، زفتى، وكذلك طريق كفر الشيخ دسوق، كانت المرحلة الأولى للأخير بطول 10 كم وتكلف مليار جنيه، أما الأول فكان طوله 11 كم وتكلف 475 مليون جنيه.

أما الطريق الدائري فكان له نصيب كبير من هذه التوسعات والإنجازات، هذا الطريق الذي لا يخفى على أحد كيف كان التعامل معه في السابق وما هي المشاكل التي تعرضت لها الدولة بسبب عدم قدرته على تلبية حاجات كافة المواطنين، فتم تدشين القوس الشمالي من الطريق الدائري بطول 90 كم، بتكلفة تصل إلى 8.1 مليارات جنيه.

الصعيد كان لها نصيبًا هي الأخرى من هذه الإنجازات من خلال طريق الصعيد الصحراوي الغربي بداية من القاهرة وحتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليار جنيه.