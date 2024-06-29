تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، إن المرحلة الجديدة من حرب غزة التي أعلنت عنها إسرائيل، الأسبوع الماضي، تحمل في نهاية المطاف تشابهًا قويًا مع ما شهدته الضفة الغربية التي استولت عليها الدولة اليهودية في حرب 1967.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسئولون إسرائيليون آخرون قد أشاروا، خلال الأسبوع الماضي، إلى تحول نموذجي في الطريقة التي تخوض بها إسرائيل حربها التي دامت تسعة أشهر تقريبًا في قطاع غزة، وأعلنوا عن "مرحلة" جديدة وأقل كثافة في القتال.

وأضافت الشبكة الأمريكية، في تقريرها، أنه في الضفة الغربية يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على وجود دائم ومنتشر للقوات، ويشن غارات معزولة ومميتة في كثير من الأحيان على أهداف محددة، حتى قبل أن تثير هجمات حماس في 7 أكتوبرالجولة الأخيرة من القتال في غزة.

واستشهد التقرير ببيانات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القوات الإسرائيلية قتلت عددًا أكبر من الفلسطينيين في الضفة الغربية في عام 2023 مقارنة بأي عام سابق منذ بدء السجلات، وإن هذا العدد قد ارتفع منذ ذلك الحين إلى مستويات أعلى؛ إذ قتل الإسرائيليون أكثر من 500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

المقاومة فى الضفة الغربية مستمرة منذ أكثر من 20 عامًا ولا تغيير

وأشار إلى أن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ظلت على حالها إلى حد كبير منذ الانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي الفترة التي أودت بحياة الآلاف.

وتابع التقرير: "بعد مرور أكثر من 20 عامًا، لم يشهد هذا النموذج من الصراع أي (انتقال) بين (المراحل) المختلفة، سواء للأفضل أو للأسوأ، ويستمر الأمر بعناد مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق"، في إشارة إلى أن الأمرر سيتكرر في القطاع الفلسطيني.