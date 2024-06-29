أحمد القندوسي يرفض تجديد الإعارة ولجنة التخطيط تتمسك بعودته للأهلي

رفض الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفري الأول بالنادي الأهلي والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الجاري فكرة تجديد إعارته مرة أخري لأي نادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن وكيل اللاعب أن قرار تجديد الإعارة لأي نادي ليس في حساباتنا خلال الفترة المقبلة وانه الوحيد الذي يحدد مصيره بشأن موقفه في نهاية الإعارة.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط تمسكت بعودة اللاعب خاصة المقبل بعد فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد وتم إبلاغ وكيل القندوسي بالموقف وأن اللاعب سوف يتواجد في قائمة الموسم الجديد.

وأِشارالمصدر إلي إدارة الأهلي ترفض الدخول في صدام مع اللاعب خاصة بعد تألقه في فترة إعارته لاسيما تراجع بعض لاعبي الفريق في نفس مركزه خلال المباريات الاخيرة.

وأوضح المصدر أن اللجنة تحدثت مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن عودة اللاعب في ظل تألقه مع سيراميكا ومنحه الفرصة المناسبة مع الأهلي أو دراسة العروض التي وصلته مؤخرًا.