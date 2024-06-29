السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7.6 مليون جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى أمس.. و"ولاد رزق 3" يتصدر

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

حققت افلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 7.670.684 جنيه أمس الجمعة. 

وتفوق فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" على جميع الأفلام المعروضة خلال هذا الموسم. 

وخلال هذه السطور نرصد لكم بالأرقام إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى. 

إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري أمس 

 

تصدر قائمة الإيرادات أمس فيلم "ولاد رزق  3 القاضية"، حيث حقق العمل إيرادات وصلت إلى 5.184.983 جنيه.

وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

بينما جاء في المركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" لمحمد أمام، حيث حقق إيرادات قدرت بـ 1.332.900 جنيه. 

ويشارك في بطولة الفيلم مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

واحتل المركز الثالث  فيلم "عصابة الماكس" لأحمد فهمي محققًا إيرادات بلغت قيمتها 745.203 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة وأوس أوس وإخراج حسام سليمان. 

 

وتذيل القائمة فيلم "أهل الكهف" لخالد النبوي، فجمع إيرادات وصلت إلى 407.897 جنيه.   

فيلم "أهل الكهف" من بطوله خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

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