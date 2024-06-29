خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس رغبة مشتركة لتنمية العلاقات

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعكس مدى اهتمام دول القارة الأوروبية لتعزيز أوجه التعاون مع مصر.

وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس رغبة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجانبين.

ونوه "جاب الله"، بأن التعاون مع مصر في الاستثمارات المقبلة، يسهم في إنعاش الاقتصاد، حيث كان هناك حرص من الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، وتم بالفعل توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم المشترك، وضخ استثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات يورو في مصر، جانب منها هي استثمارات متعلقة بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يُعد إحدى الآليات المهمة لتفعيل ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، بخصوص ضخ تلك الاستثمارات، وحث المستثمرين على التواجد في السوق المصرية، الذي تم وصفه بأنه واعد ويسير في الطريق الصحيح.

وتابع أن الدولة المصرية، تمتلك من الأوراق التي تساعدها على مجابهة التحديات، وهذا ما أشارت له رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فندرلاين، خلال كلمتها وتأكيدها على أن مصر بوابة الاستثمار لأوروبا.