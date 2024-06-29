رئيس اتحاد الإذاعات يلتقى مدير مجموعة الصين للإعلام فى الشرق الأوسط

التقى رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي مع المدير العام للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط السيدة مو لي، وذلك على هامش انطلاق الدورة الـ24 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بمدينة الثقافة في تونس.

جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية، وفرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية، إضافة إلى تشجيع تبادل زيارات الوفود الإعلامية بين الهيئات التلفزيونية والإذاعية العربية والصينية، وفتح المجال أمام تبادل الخبرات الإعلامية بين الطرفين.

كما تناول الاجتماع بحث تطوير أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري والبرامجي بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين، وتسهيل مهام الصحفيين والإعلاميين من الطرفين في أثناء تغطية الأحداث، في دولة المقر، وتنظيم النشاطات الإعلامية المشتركة والتي تشمل الندوات، والملتقيات، وورش العمل، ومعارض الصور"، وكذلك المشاركة في النشاطات الإعلامية التي ينظمها كل جانب.

وأشار الدكتور الليثي أن الاجتماع يأتي في إطار استمرار مسيرة التعاون المثمر والمتميز بين الاتحاد ومجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط في المجال الإعلامي، والحرص المتبادل بينهما على تعزيز أوجه الاستفادة مما يمتلكه الجانبين من خبرات وإمكانات إعلامية متميزة، مؤكدا أهمية التواصل والتعاون في مجال شبكات التواصل الاجتماعي وغيره من وسائل الإعلام الجديدة، وإقامة دورات دراسية وتدريبية في المجالات المعنية، وذلك بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يؤديه الإعلام في حياة الشعوب والأمم.

من جانبها، أشادت السيدة مو لي بجهود الاتحاد في تنمية مهارات الإعلاميين في الدول الأعضاء من خلال تقديم الدعم اللوجيستي والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الإعلام.