التشكيل الرسمي لمباراة بلدية المحلة وإنبي في دوري نايل

أعلن أحمد كشري المدير الفني لبلدية المحلة تشكيل فريقه لمباراة انبي التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم باستاد السويس الجديد في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ – نور الزموري – أحمد العش - السيد عوض

خط الوسط: إسلام مرزوق – بنجامين إينوك – ماجد هاني

خط الهجوم: محمد أميسي – عبد الرحمن سمانة - حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود ماهر ومحمد صابر ويوسف حسن ووحيد محسن ومؤمن راضي وحسام حسن وكريم ممدوح وأحمد رضا ومحمد عادل أمو.

كما أعلن سيد ياسين المدير الفني لانبي نشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد

خط الوسط: مصطفى دويدار – أحمد العجوز – محمد ناصر مودي – محمد حمدي

خط الهجوم: مصطفى شكشك – أحمد مادر حواش – يوسف لبيب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رضا السيد وسيف الخشاب وأحمد يوسف وفتحي السيد ومحمد النحاس وعلي أوسكار وليباسي نجوم ومحمد شريف حتحوت ورفيق كابو.

ويفتقد انبي جهود الحارس عبد الرحمن سمير وأحمد أمين أوفا وعلي فوزي.

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 26 مباراة وله مواجهة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وهو أكثر أندية دوري نايل تعرضا للهزائم وخسر 16 مباراة.

ويتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 40 نقطة من 26 مباراة وله مواجهة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثاني والعشرين وحقق إنبي 11 انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 8 مباريات.