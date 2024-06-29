إعدام 475 كيلو أغذية فاسدة فى حملة تموينية بدمياط

أعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط ، إعدام ٤٨٥ كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ١٧٩ محضرا للمخالفين خلال حملات استهدفت عدة مناطق الأسبوع الماضى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للمنظومة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، تم استكمال الحملات التى يتم تنفيذها من خلال الجهات المختلفة.

حيث تم تنفيذ حملات تابعها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، استهدفت مناطق بمركز ومدينة الزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج وفارسكور والسرو فى الفترة من ٢٣ حتى ٢٧ يونيو الجارى، والتى أسفرت عن ضبط وإعدام ٢٠٩ كيلوجرامات مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ٤٤ محضر لرصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية.



وفى سياق متصل أيضًا، نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري عدة حملات على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة على مدار الأسبوع الماضى، والتى أسفرت نتائجها عن ضبط وإعدام ٢٧٦ كيلوجراما مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد ١٣٥ محضرا للمخالفين، هذا إلى جانب رصد عجز ٢٩ زجاجة زيت تموين بأحد البقالات التموينية، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفة.