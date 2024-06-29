رئيس حزب "المصريين" يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ رؤية مصر 2030

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحكومة الجديدة أمامها مهام صعبة وتحديات جسامًا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها المواطن المصري، مؤكدًا أن مواصفات الوزير المختص لكل حقبة يجب أن يكون على قدر كبير من الكفاءة والخبرة واتباع سياسات واضحة تتوافق مع معطيات المرحلة من خلال الاستراتيجيات والتعامل الدقيق مع كل محور ووزارة مختصة.

وأضاف "أبوالعطا"، لـ"الدستور"، أن الشعب ينتظر من الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على تنفيذ التكليفات الصادرة لها في شتى المجالات، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة سيكون عليها عبء مواصلة ما تم في الملفات المختلفة مع رغبة وآمال من الجميع أن يكون هناك تطويرًا يناسب المرحلة نحو استمرار الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تشكيل الحكومة الجديدة يتزامن مع فترة دقيقة من عمر الوطن والمواطن، لا سيما في ظل حالة من الاضطراب الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه يأمل في قدرة تلك الحكومة بما تمتلكه مصر من قدرات قادرة على إنجاز ما يوكل إليها بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعب.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكد أنه ينتظر الحكومة الجديدة مهمة ثقيلة في العديد من الملفات الشائكة، وتوفير ما هو مناسب لصالح المواطن ودعم خطة القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وكذلك التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى آليات جديدة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بحسب ما وجَّه به الرئيس السيسي.

وطالب الحكومة الجديدة بسرعة العمل على تنفيذ ما يدعم رؤية مصر 2030، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم خطة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، ورفع شعار حياة كريمة للجميع.

التشكيل الوزاري

وأعلن مصدر حكومي مُطلع عن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، وكشف المصدر عن أنه ستتم ⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية.

وقال المصدر الحكومي، إن رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى أكثر من ٦٥ لقاءً واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا؛ للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأشار إلى أنه ⁠يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.