"تعليم الفيوم" تنفي واقعة تسريب امتحان مادة الفيزياء

قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم إن واقعة تسريب امتحان مادة الفيزياء بلجنة مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، غير صحيحة ولم تتلقَ غرفة العمليات أي بيان عن واقعة التسريب تلك.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر ٥" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، طبقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكدت أن محافظة الفيوم ليس لها علاقة بواقعة تسريب الامتحان، وطالبت بتحري الدقة.

وشهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بمدينة الفيوم وتأخير طالبات نصف ساعة عن موعد دخول الامتحان لمراجعتهن امتحان مادة الفيزياء المسرب إليهن خلف المدرسة ووضع إجابة الامتحان في أسفل نعل جزمة قدمهن للغش داخل اللجان، فيما نفت التربية والتعليم تلك الواقعة.