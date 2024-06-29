بعد دحر الدعم السريع.. البرهان يصل سنار ويتفقد قوات الجيش السودانى

وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى الخطوط الأمامية بولاية سنار في ظل اشتداد المعارك بالولاية بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وتفقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قوات الجيش السوداني المتمركز في سنار بعد دحر هجمات ميليشيا الدعم السريع التي تحاول الوصول إلى الولاية، وكذلك الدخول إلى ولاية القضارف في ظل الانتهاكات المستمرة من الميليشيا بحق المدنيين خاصة في دارفور والجزيرة والخرطوم.

رئيس مجلس السيادة يلتقى وفد محلية قدير بجنوب كردفان

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس الماضي وفد محلية قدير بجنوب كردفان وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمحلية والبلاد جراء تداعيات الهجوم الذي شنته الميليشيا الإرهابية على المواطنين والأعيان المدنية وتدمير البنيات التحتية للدولة كما تطرق اللقاء إلى الآثار السالبة لنزوح المواطنين.

وقال العمدة أحمد حسن عباس بوش عمدة منطقة قدير بجنوب كردفان في تصريح صحفي، إن اللقاء أمن على أهمية معالجة الوضع الإنساني، مثمنا دور المجلس الأعلى لنظارة الكواهلة لدعم قضايا المنطقة وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال العمدة أحمد: لمسنا تجاوبًا واهتمامًا كبيرًا من رئيس مجلس السيادة تجاه دعم قضايا مواطني المحلية.

إبراهيم جابر يتفقد الفرقة ١٩ مشاة فى مروى

وكان عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار إبرهيم جابر إبراهيم قد تفقد الخميس قوات الجيش في مدينة مروي.

وكان في استقباله بمطار مروي اللواء ركن سليمان كمال حاج الخضر قائد الفرقة ١٩ مشاه مروي وقائد القاعدة الجوية عميد ركن إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، وزير الري الاتحادي مهندس ضو البيت عبدالرحمن، وزير الاتصالات الاتحادي عادل حسن والمدير التنفيذي بالإنابة لمحلية مروي حسن حسين.