السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر الميناء 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32673 طنًا تشمل: 10250 طن يوريا، 5750 طن مولاس، 4923 طن رمل، و11750 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 86061 طنًا تشمل: 20097 طن قمح، 2391 طن خشب زان، 6600 طن خردة، 3168 طن حديد، 41800 طن ذرة، 9700 طن سكر، 1655 طن فلوسبار، و650 طن حمص.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26935 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136174 طنًا.

كما استقبل السفينة (WADI ALKARNAK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225م، وعرضها 32م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2384 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه وكوم أبو راضي،  وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من ميناء الدخيلة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3537 حركة.

ميناء دمياط الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط روسيا

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