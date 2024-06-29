رئيس حزب الحرية: الحكومة الجديدة عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار ومحاربة التضخم

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن التعديل الوزارى الواسع؛ والدفع بشخصيات تتسم بالكفاءة والخبرة والقدرات المتميزة؛ يحقق أهدافًا إيجابية فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وتقديم إنجازات تلبى تطلعات الشعب المصرى نحو تحقيق مستقبل مشرق.

وأضاف د. ممدوح محمود أن هناك العديد من المطالب يجب أن تكون على اجندة الحكومة الجديدة؛ وهى مطالب تمثل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب المصرى؛ والارتقاء بالدولة المصرية وتقدمها وازدهارها.

وأوضح فى تصريح لـ"الدستور"، ان هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية يجب ان تضعها الحكومة نصب أعينها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتصبح مصر فى مصاف الدول الكبرى؛ بما يتيح لها التأثير فى صناعة القرار الاقليمى والدولى؛ ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية والحفاظ محددات الأمن القومى على قائمة أولويات الدولة المصرية؛ والتصدى لأى محاولة تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى.

تحسين الأوضاع الاقتصادية

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية من الملفات المهمة؛ وستتخذ الحكومة خطوات جادة لتحسين الوضع الاقتصادى، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الانتاجية؛ وينعكس ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع أن الحكومة الجديدة مطالبة بإصلاح التشوهات التى حدثت الفترة الماضية؛ وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ وضح كميات كبيرة من العملات الأجنبية فى شرايين الاقتصاد الوطنى؛ وتوطين الصناعة التى تعتمد على المواد الخام المحلية؛ مع الاستفادة الكبيرة من التكنولوجيا الحديثة؛ لتشجيع عجلة الاقتصاد؛ فضلًا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال.

وأكد أن الحكومة الجديدة عليها اتخاذ اجراءات حاسمة لضبط الاسعار ومحاربة التضخم لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، وفى مقدمتهم محدودو الدخل؛ فضلًا عن تحفيز القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا فى التنمية؛ والتركيز على بناء الإنسان من خلال تطوير منظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية والتوسع فى مشروع التأمين الصحى الشامل.

⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية

وكان قد أعلن مصدر حكومى مطلع عن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام

وكشف المصدر عن أنه ستتم ⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية.

وقال المصدر الحكومى، إن رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولي أجرى أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، ⁠معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار.

وأشار إلى أنه ⁠يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.