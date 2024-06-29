السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ.. اقتراحات لأنشطة ترفيهية لطلاب الثانوية العامة للتخفيف من الضغط

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تعرض اليوم طلاب الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية إلى ضغط كبير بسبب صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ، فبعد أداء تلك المادتين يحتاج الطلاب إلى استراحة نفسية وجسدية، لذا يُعدّ تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة أمرًا هامًا لتخفيف العبء النفسي والبدني عنهم.

خلال السطور التالية يقدم موقع "الدستور" بعض الاقتراحات للأنشطة الترفيهية التي يمكن أن تساعد طلاب الثانوية العامة على التخفيف من التوتر واستعادة التوازن النفسي بعد يوم مليء بالضغوط.

اقتراحات لأنشطة ترفيهية لطلاب الثانوية العامة للتخفيف من الضغط

الأنشطة الرياضية

 - كرة القدم أو السلة: ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تساعد على تحسين المزاج وتخفيف التوتر.

 - السباحة: تعد من الأنشطة الممتعة التي تريح العضلات وتخفف التوتر.

الرحلات والنزهات

 - رحلة إلى الشاطئ: بالنسبة لطلاب السواحل يمكنهم قضاء يوم على الشاطئ يمكن أن يكون مريحًا وممتعًا لهم للحد من ضغط الامتحان .

 - زيارة الحدائق العامة: التنزه في الأماكن الطبيعية يساعد على الاسترخاء والتأمل.

الأنشطة الفنية

- الرسم أو التلوين: يمكن أن تكون وسيلة رائعة للتعبير عن النفس وتخفيف الضغوط.

- القراءة: اختيار كتاب ممتع يمكن أن يأخذهم إلى عوالم أخرى ويبعدهم عن ضغوط الامتحانات.

أخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الثلاثة

الأنشطة الاجتماعية

 - التجمع مع الأصدقاء: قضاء الوقت مع الأصدقاء في أجواء مريحة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير.

 - اللعب الجماعي: ألعاب الفيديو أو الألعاب اللوحية يمكن أن تكون وسيلة ممتعة للتسلية.

الأنشطة العقلية المريحة

 - التأمل واليوجا: تساعد على الاسترخاء وتحسين التركيز.

- مشاهدة الأفلام أو المسلسلات: اختيار فيلم كوميدي أو سلسلة مفضلة يمكن أن يكون له تأثير مهدئ.

الأنشطة الإبداعية

- الطبخ أو الخبز: تجربة وصفات جديدة يمكن أن تكون تجربة ممتعة وتبعدهم عن الروتين اليومي.

 - الأعمال اليدوية: مثل الحياكة أو صناعة الحلي يمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن الإبداع الداخلي.

 

الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الفيزياء التاريخ التوازن النفسي التوتر

مواد متعلقة

أخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الثلاثة

الأكثر قراءة

عاجل.. حجازى يوجه بإعداد تقرير حول ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة لمادة الفيزياء

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

عقب تعويض إمام عاشور.. متى يجوز التصالح ودفع الدية لتخفيف عقوبة المتهمين؟

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

بعد الحكم بحبسهما.. القصة الكاملة لأزمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" صاحبى "فيديوهات المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه