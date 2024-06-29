السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل أطنانًا من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لجنوب السودان

طائرات المساعدات
طائرات المساعدات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان، محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام المقدمة من وزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وكان فى استقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسيد بال ماى دينج، وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان، والسفير المصرى وملحق الدفاع المصرى بجمهورية جنوب السودان.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن هذه الجهود تأتى فى ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين، والتزام مصر الثابت بدعم دولة جنوب السودان الشقيقة.

من جانبهم، أعرب مسئولو جمهورية جنوب السودان عن كامل الشكر والتقدير للدولة المصرية، قيادة وشعبًا، على المواقف الداعمة والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الدور المصرى تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة الإفريقية.

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