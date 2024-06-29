إليسا تكشف حقيقة زواجها

تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا محركات البحث بسبب تداول روّاد السوشيال ميديا خبرًا عن زواجها ودخولها في قصة حب جديدة ما أثار غضب “إليسا” وجعلها تخرج عن صمتها للمرة الأولى.

وعلقت الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات المصغر "X"، والمعروف سابقًا بـ"تويتر"، على العديد من الأخبار بشأن زواجها، قائلًة: "يعني معقول صارت العالم تلحق حساب وهمي مشان تاخد أخبار عن ‎إليسا، معقول وين وصلت العالم، أخبار إليسا ناخدها من إليسا وبس".

أنا سكتين

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أنا سكتين"، إنتاج وتوزيع شركة "روتانا" للإنتاج والتوزيع الفني، وشركة "إيه ريكوردز"، التي تملكها الفنانة.

وفي مايو الماضي، عبرت الفنانة إليسا، عن سعادتها الشديدة لوصول حسابها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” إلى 5 مليارات مشاهدة.